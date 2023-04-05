انت الان تتابع خبر مرتضى منصور يقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة الزمالك: كله بسبب المصري والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قرر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور عقد اجتماع طارئ مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 إبريل وذلك بعد الخسارة أمس أمام المصري البورسعيدي أمس في الدوري المصري الممتاز.
خسارة الزمالك من المصري
وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز والتي يحاول فيها الفارس الأبيض العودة إلى مركز متقدم مرة أخرى.
اجتماع عاجل في الزمالك
وقام مرتضى منصور بتوجيه الدعوة لأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك من أجل حضور اجتماع اليوم لمناقشة العديد من الملفات الخاضة بالفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.
رحيل الجهاز الفني للزمالك
وكان مجلس الزمالك قد قرر مساء أمس رحيل الجهاز الفني المؤقت بقيادة أحمد عبد المقصود والطاقم الإداري بعد الخسارة من المصري البورسعيدي وتسريب بعض عقود اللاعبين في الفترة الأخيرة.