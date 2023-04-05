انت الان تتابع خبر ورقة تشافي لتحقيق الفوز على ريال مدريد.. ويؤكد برشلونة هيكسب يعني هيكسب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني تشافي على أن مواجهة فريق ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا شيء ممتع وأن المواجهة مساء اليوم الأربعاء لن تكون سهلة خاصة وأن الفريق الملكي سيلعب خارج الديار.وأضاف تشافي أن فريقه جاهز لمواجهة ريال مدريد وتحقيق الفوز للمرة الثانية في مباراة الإياب وأن اللاعبون لديهم الدافع والثقة لتحقيق الفوز على كامب نو وخطف بطاقة التأهل.

تشافي يعتمد على ورقة برشلونة الرابحة

ويعتمد المدير الفني الإسباني على الورقة الرابحة في مباراة اليوم أمام ريال مدريد وهو نجم الوسط سيرجيو بوسكيتس والذي سيكون التأهل إلى المباراة النهائية بفضله.

وكان لسيرجيو بوسكيتس دور كبير في مباراة الذهاب حيث كان من أبرز النجوم الذين قاموا بتمرير الكرات بشكل صحيح دون أن تذهب إلى ريال مدريد بجانب الدور الهجومي الذي كان يقوم به على الفريق الملكي.

ريال مدريد ضيف برشلونة النهاردة

ويستضيف برشلونة مساء اليوم فريق ريال مدريد على ملعب كامب نو وذلك في إطار منافسات إياب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا حيث الكلاسيكو المنتظر من كل الجماهير في العالم العربي.