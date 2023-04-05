انت الان تتابع خبر باريس سان جيرمان رمى صنارة زيدان: يا ترى الطعم إيه؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعد مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لإقالة المدير المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم كريستوف جالتيه في نهاية الموسم الجاري وذلك بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا.

باريس يعاني من النتائج

والأمر لا يتوقف فقط على خروج فريق باريس سان جيرمان من بطولة دوري أبطال أوروبا ولكن التراجع الكبير في مستوى اللاعبين والنتائج السلبية التي ضربت الفريق على المستوى المحلي.

التعاقد مع زيدان لتدريب باريس

ويرغب مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان في التعاقد مع المدير الفني الفرنسي لفريق مدريد السابق زين الدين زيدان وذلك لقيادة الفريق الفترة القادمة والمنافسة على البطولات الدولية وتقديم الأموال التي يرغب فيها.

زيدان وفكرة تدريب باريس

ومن ناحية أخرى يرى زين الدين زيدان أن هذه الخطوة لن تكون الأفضل في الوقت الحالي خاصة وأن كان يرغب في تولي مهمة تدريب منتخب فرنسا قبل أن يجدد الاتحاد الفرنسي للمدير الفني ديشامب.