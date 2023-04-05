انت الان تتابع خبر نادي الهلال يقدم عرضاً براتب خرافي لـ ميسي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عرض نادي الهلال السعودي، عرضه الرسمي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، للحصول على توقيعه وضمه بداية من الموسم الجديد، وذلك لانتهاء عقده مع ناديه باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.





ووفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية، فإن نادي الهلال عرض عرضاً رسمياً لميسي في الساعات القليلة الماضية، يشمل كافة المزايا المقررة للاعب ومطالبه الخاصة، مشيرة إلى أن هناك دلائل تشير إلى احتمالية تعاقد الهلال مع ميسي، بعد زيارة والده ووكيل أعماله خورخي ميسي إلى الرياض مارس الماضي.





ومن جهته كشف الإيطالي فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" تفاصيل العرض المادي المقدم من الهلال السعودي لميسي، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن عرض الهلال لميسي يبلغ 400 مليون يورو سنوياً.





ومازالت رغبة ميسي الأولى هي الاستمرار في أوروبا، بالرغم من العرض المالي الضخم المقدم من الهلال.





وبين رومانو أنه في نفس الوقت لم يحصل حتى الآن ميسي على أي ضمانات رياضية من باريس سان جيرمان لتمديد عقده، وكذلك عودته إلى برشلونة ستكون معقدة بسبب الأزمة المالية للنادي الكتالوني والتزامه بسياسة اللعب المالي النظيف.