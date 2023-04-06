ريال مدريد يبلغ نهائي كأس ملك إسبانيا
بلغ ريال مدريد المباراة النهائية من بطولة كأس ملك إسبانيا، بعدما حقق فوزاً عريضاً على مضيفه وغريمه التقليدي برشلونة 4 - صفر، في إياب دور قبل النهائي من المسابقة من بينها "هاتريك" للنجم الفرنسي كريم بنزيمة.
وكان برشلونة فاز ذهابا في ملعب "سانتياغو برنابيو" في مدريد 1 - صفر ليتأهل الريال مستفيدا من فوزه بمجموع المباراتين 4 -1.
وتقدم الريال في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق فينسيوس جونيور، قبل أن يضيف كريم بنزيمة الهدف الثاني في الدقيقة 50.
وفي الدقيقة 58 سجل بنزيمة الهدف الثاني له والثالث للريال، قبل أن يكمل ثلاثيته الشخصية بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 80.
وسيلعب الريال في نهائي البطولة مع أوساسونا، الذي بلغ الدور ذاته بعد تفوقه على أتلتيك بلباو 2 -1 في مجموع المباراتين.
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