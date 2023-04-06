انت الان تتابع خبر ريال مدريد يجتاح الكامب نو برباعية نظيفه و يبلغ نهائي الكأس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمكن ريال مدريد من الإطاحة بمضيفه برشلونة بأربعة أهداف مقابل لاشيء على ملعب الكامب نو ضمن منافسات كاس ملك أسبانيا في الدور نصف النهائي في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء .

وتمكن الفرنسي كريم بنزيما من قيادة فريقه لتحقيق إنتصار كبير بنتيجة بعدما سجل ثلاثية "هاتريك" في الدقائق (50، 58، 81)، وسجل فينيسيوس في الدقيقة (45+1).



وحسم الميرنجي عبوره للنهائي لمواجهة أوساسونا، بمجموع المباراتين (4-1)، حيث أن لقاء الذهاب الذي أقيم في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو" انتهى بفوز برشلونة بهدف دون رد.