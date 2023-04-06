مبابي وحكيمي يهزمان ميسي

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رياض - احمد صلاح - يحظى نجما باريس سان جيرمان كيليان مبابي وأشرف حكيمي بحصانة خاصة داخل صفوف الفريق، وفق تقرير فرنسي ألقى الضوء على خطة النادي للميركاتو الصيفي المقبل.



وذكرت صحيفة لو باريزيان أن إدارة "بي إس جي" وضعت اللمسات الأخيرة على خطة تجهيز الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأشارت الصحيفة إلى أن "داخل باريس يوجد 7 لاعبين ممنوع المساس بهم أو التفكير في بيعهم، لأنهم ركائز الفريق في المشروع الرياضي المستقبلي".



وبينت أنهم "مبابي الهداف التاريخي للنادي وحكيمي إضافة إلى جيانلويجي دوناروما، نونو مينديس، دانيلو بيريرا، ماركو فيراتي، وماركينيوس قائد الفريق".



وأضافت: "الجولات التسع الباقية من مسابقة الدوري الفرنسي ستكون فاصلة في تقييم إمكانية استمرار باقي اللاعبين".



وأشارت إلى أن الخطة الجديدة للمستشار الرياضي لويس كامبوس، تهدد بالاستغناء عن أسماء عديدة مثل "ميسي، سيرجيو راموس، فيتينيا، كارلوس سولير، ريناتو سانشيز، فابيان رويز، خوان بيرنات وهوجو إيكتيكي".



ويعتلي سان جيرمان قمة الدوري الفرنسي برصيد 66 نقطة، يلاحقه لانس وأولمبيك مارسيليا برصيد 60 نقطة لكل منهما.