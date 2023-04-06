انت الان تتابع خبر النشامى الـ 84 عالميا على تصنيف الفيفا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ثبت المنتخب الوطني الاردني في المركز 84 عالميا ، على التصنيف العالمي الصادر صباح اليوم الخميس من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".



واقتنص منتخب الأرجنتين، صدارة التصنيف العالمي، ليحصد منتخب راقصي التانجو ثمار التتويج مؤخرا بكأس العالم "قطر 2022"، ليرتفع رصيده إلى 1840.93 نقطة، متفوقا على وصيفه الفرنسي الذي يحتل المرتبة الثانية.



وهذه هي المرة الأولى منذ 6 سنوات التي يعتلي فيها منتخب الأرجنتين صدارة التصنيف العالمي.



في المقابل، تراجع منتخب البرازيل للمركز الثالث متأثرا بخسارته الأخيرة على يد المغرب وديا، فيما جاء منتخب بلجيكا رابعا دون أي تغيير في مركزه وكذلك إنجلترا في المركز الخامس، ثم منتخب هولندا في المركز السادس، كرواتيا سابعا، إيطاليا ثامنا، البرتغال تاسعا وإسبانيا عاشرا.



وحافظ منتخب المغرب على تصنيفه بالمرتبة الـ11 عالميا والأولى عربيا وأفريقيا، بينما حل منتخب السنغال في المركز الثاني على مستوى القارة السمراء والـ18 عالميا، متقدما على تونس (28) ثم الجزائر (34)، بينما حقق منتخب مصر قفزة كبيرة باحتلاله المركز الخامس قاريا والـ35 عالميا.



وعلى مستوى قارة آسيا، حافط اليابان على الصدارة وحل في المرتبة 20 عالميا، متقدما على إيران (24)، كوريا الجنوبية (27)، أستراليا (29)، في حين تراجع منتخب السعودية 5 مراكز ليصبح بالمركز 54 عالميا والخامس آسيويا وعربيا.



وتراجع منتخب قطر إلى المرتبة 61 عالميا، والإمارات إلى المركز (72) بينما تقدم العراق للمركز (67) وسلطنة عمان (73) و لبنان (99).



فيما ثبتت مراكز الأردن (84) والبحرين (85) وسوريا (90) وفلسطين (93).