انت الان تتابع خبر مباراة الأهلي وبيراميدز نهائي كأس مصر.. توضيح مهم من شركة تذكرتي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت شركة تذكرتي بتقديم توضيح يخص حجز تذاكر مباراة الأهلي وبيراميدز نهائي كأس مصر لموسم 2021/2022.

وكانت شركة تذكرتي قد طرحت قبل ساعات، تذاكر مباراة الأهلي وبيراميدز نهائي كأس مصر، وأوضحت الشركة أنه تم نفاذ 95 % من تذاكر الجماهير الخاصة بالنادي الأهلي.

شركة تذكرتي أكدت أنه يتم منح المشجع ساعة من أجل سداد التذكرة نقدا في حالة اختياره السداد من خلال فوري نقداً، وفي حالة إنتهاء الساعة دون سداد التذكرة يتم إعادة طرحها بشكل تلقائي للبيع من جديد

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر، ستقام يوم الأثنين المقبل الموافق 10 أبريل ، في تمام الساعة التاسعة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

عدد الجمهور في مباراة نهائي كأس مصر

وكان الأمن قد سمح بحضور 20 ألف مشجع لمباراة نهائي كأس مصر مناصفة بين الناديين، بواقع 10 الأف مشجع لكل نادي.

حكم مباراة الأهلي وبيراميدز

سيكون حكم مباراة نهائي كأس مصر، مصر الجنسية، وذلك بناء على اختيار البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، الذي طلب أن تقام المباراةبتحكيم مصري من أجل دعم الحكم المصري.