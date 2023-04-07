انت الان تتابع خبر معلق مباراة الهلال والشباب اليوم.. صراع قوي في قمة الدوري السعودي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تم تحديد اسم معلق مباراة الهلال والشباب اليوم الجمعة 7 أبريل، في الجولة الـ22 من مسابقة الدوري السعودي ( دوري روشن).

مباراة الهلال والشباب، تعد من ديربيات مدينة الرياض وواحدة من أهم المواجهات في الدوري السعودي.

الزعيم الأزرق وصيف كأس العالم، يبحث عن الفوز الخامس على التوالي في الدوري السعودي، بينما الليوث يبحثون عن الفوز لتضيق الفارق مع الاتحاد المتدصر لترتيب المسابقة.

معلق مباراة الهلال والشباب

شبكة قنوات SSC اختارت المعلق السعودي فهدي العتيبي ليكون معلق مباراة الهلال والشباب اليوم في الدوري السعودي.

موعد مباراة الهلال والشباب

المباراة ستنطق في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ترتيب الهلال والشباب في الدوري السعودي

تعد مباراة اليوم تنافس قوي في المربع الذهبي لمسابقة الدوري السعودي للمحترفي ( دوري روشن)، فريق الشباب صاحب الضيافة يحتل المركز الرابع ورصيده 44 نقطة جمعهم من تحقيق 13 انتصار و5 تعادلات مع تلقي 3 هزائم.

بينما الهلال في المركز الثالث ورصيده 45 نقطة من 13 فوز و6 تعادلات والخسارة في مباراتين.