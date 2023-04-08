روما يهزم تورينو ويتقدم للمركز الثالث

روما يهزم تورينو ويتقدم للمركز الثالثتقدم روما للمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على مضيفه تورينو 1 - صفر يوم السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من المسابقة.

وفي باقي المباريات تغلب بولونيا على مضيفه أتلانتا 2 - صفر كما فاز كريمونيزي على سامبدوريا 3 - 2 وفيرونا على ضيفه ساسولو 2-1 وتعادل أودينيزي مع مونزا 2 - 2 وفيورنتينا مع سبيزيا 1 - 1 .

وعلى ملعب أولمبيكو دي تورينو، سجل النجم الأرجنتيني باولو ديبالا هدف الفوز لروما من ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة.

الفوز رفع رصيد روما إلى 53 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد تورينو عند 38 نقطة في المركز الحادي عشر.