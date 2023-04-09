قاد لاعب الوسط الدولي التونسي الياس السخيري فريقه كولن للفوز خارج القواعد على اوغسبورغ 3-1 في المباراة التي اقيمت يوم السبت لحساب الجولة السابعة والعشرين لبطولة المانيا لكرة القدم.
وقص الياس السخيري شريط اهداف المباراة منذ الدقيقة السابعة رافعا رصيده الى 6 اهداف في بطولة هذا الموسم، ثم اضاف ايريك مارتل الهدف الثاني في الدقيقة 16 قبل ان يذلل السويسري روبين فارغاس الفارق لاوغسبورغ في الدقيقة 29. واعاد لينتون ماينا الفارق الى سابق عهده بتحقيقه الهدف الثالث لكولن في الدقيقة 59.
ويحتل كولن المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة متجاوزا اوغسبورغ الذي تجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز الثالث عشر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطولة المانيا: الياس السخيري هداف مع كولن امام اوغسبورغ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع كوورة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.