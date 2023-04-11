الأهلي يهزم الوحدة في قمة مثيرة

الأهلي يهزم الوحدة في قمة مثيرةحسم فريق أهلي صنعاء لقاء القمة أمام غريمه الوحدة بفوزه بهدفين لهدف ضمن منافسات دوري كرة القدم للناشئين المقام ضمن ملتقى الوحدة الرمضاني السادس.

بادر الأهلي بالتسجيل بقدم لاعبه عبدالله المصلي في الدقيقة 17، وتمكن الوحدة من معادلة النتيجة عبر هاشم الناشري في منتصف الشوط الأول، ليعود الأهلي للتقدم بهدف من إمضاء عدنان الشريف قبل نهاية المباراة التي أدارها الحكم يحيى درويش.

بهذه النتيجة رفع الأهلي الذي يقوده المدرب الوطني يحيى حوبان، رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتا، بينما توقف رصيد الوحدة بقيادة المدرب هاني عبدالرحمن عند سبع نقاط.

يذكر أن الدوري ينظمه نادي الوحدة بإشراف فرع اتحاد كرة القدم بأمانة العاصمة.