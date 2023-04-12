سيتي يهزم بايرن ويقترب من المربع الذهبي
وضع مانشستر سيتي الإنجليزي قدماً في المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا بفوزه العريض على ضيفه بايرن ميونخ الألماني 3- صفر، يوم الثلاثاء في ذهاب دور الثمانية من البطولة القارية.
ووقع على ثلاثية الفريق الإنجليزي كل من الإسباني رودريغو، والبرتغالي برناردو سيلفا، والنرويجي إيرلينغ هالاند في الدقائق (27، 70، و76) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "الاتحاد" بمدينة مانشستر.
ويحتاج سيتي للفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدفين في مباراة الإياب لكي يعبر إلى المربع الذهبي، في رحلة البحث عن لقبه الأول في دوري الأبطال.
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