انت الان تتابع خبر دوري الأبطال: مانشستر سيتي يسحق بايرن بثلاثية نظيفة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اكتسح مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفه بايرن ميونخ الألماني بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب "الاتحاد" في مدينة مانشستر.



وأحرز ثلاثية السيتي كل من اللاعبين رودريغو هيرنانديز في الدقيقة 27، و برناردو سيلفا في الدقيقة 70، فيما عزز اللاعب إيرلنج هالاند هدف السيتي الثالث في الدقيقة 77.



وستقام مباراة الإياب بين الفريقين على استاد " أليانز أرينا" يوم 19 نيسان/أبريل القادم.