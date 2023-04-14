انت الان تتابع خبر قبل مباراة الأهلي وفاركو.. جدول هدافي الدوري المصري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقام اليوم الجمعة، مباراة الأهلي وفاركو ، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون لمسابقة الدوري المصري الممتاز، لموسم 2022/2023 وذلك على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

مباراة الأهلي وفاركو ستنطلق في تمام الساعة التاسعة والرباع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع مساء بتوقيت السعودية.مباراة الأهلي وفاركو منقولة عبر قناة أون تايم سبورت 1. وبجانب مباراة الأهلي اليوم أمام فاكو، سيقام ديربي سكندري سيجمع الاتحاد السكندري وسموحة، بينما أسوان سيستضيف فريق بيراميدز في جنوب مصر

فريق فيوتشر يتصدر ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 48 نقطة، بينما الأهلي في المركز الثاني ورصيده 47 نقطة وخاض 4 مباريات أقل.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

1- الأنجولي مابولولو – الاتحاد السكندري 11 هدفا.

2- أحمد الشيخ – غزل المحلة 10 أهداف.

3- أحمد مصطفى “زيزو” – الزمالك 8 أهداف.

4- الجزائري رزقي حمرون – فاركو 8 أهداف.

5- التونسي رفيق كابو – إنبي 8 أهداف.

6- أحمد ياسر ريان – سيراميكا كليوباترا 7 أهداف.

7- رمضان صبحي – بيراميدز 7 أهداف.

8- محمد شريف لاعب الأهلي 7 أهداف.

9- سمير فكري – الداخلية 6 أهداف.

10- كريم بامبو – البنك الأهلي 6 أهداف.