انت الان تتابع خبر فينيسيوس ام هالاند ؟ لو مكان أنشيلوتي تختاروا مين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، بأنه مستمر في تدريب الفريق في الموسم المقبل، مشيرا إلى غياب كل من فينيسيو جونيور، وتوني كروس، عن مباراة قادش، المقرر إنعقادها، غدًا السبت، في الدوري الإسباني.

وتحدث أنشيلوتي، عن موافقته لتبديل فينيسيوس بإيرلينج هالاند، هدّاف مانشستر سيتي، قائلا:” الإثنين يعتبروا ثنائي رائع، فكل لاعب منهما لديه ما يميزه، كما أن كل مدرب لديه أفضلية بما يملكه، موضحا بأن لديه أفضلية بإمكانيات فينيسيوس، وبيب جوارديولا بهالاند”.

مباراة ريال مدريدي وقادش ضمن الدوري الإسباني

وقال المدرب الإيطالي ، إنه مستمر مع رويال مدريد في الموسم المقبل، وذلك احترامه العقد الذي بينهم، مضيفا أن النادي يظهر لي الكثير من المودة، حتى الآن ليس لدي ما أقولة بخصوص مستقبلي مع ريال مدريد، مشيرا إلى أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يريد استمراره، موضحا بأنه يعامله دائمًا بشكل جيد، مضيفا أنه يجب علينا أن نتطلع إلى الأمام.

يلتقي ريال مدريد، حامل لقب الدوري الإسباني، مباراة مع فريق قادش بملعب “رامون دي كارانزا” وذلك ضمن الجولة 29 من المسابقة، كما يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 59 نقطة في جدول ترتيب الفرق، متخلفا بفارق 13 نقطة عن برشلونة الفريق المتصدر.

أنشيلوتي: نتطلع لتقديم مباراة جيدة

وأكد أنشيلوتي، أن مواجهة قادش ستكون صعبة، ولكن الفريق بحالة جيدة، مضيفا أننا نتطلع لتقديم مباراة جيدة، جاء ذلك خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم الجمعة،.

سبب غياب فينيسيوس وتوني كروس عن المباراة

وأشار مدرب ريال مدريد، إلى أن سبب غياب فينيسيوس وتوني كروس عن المباراة، هو معانتهم من إجهاد عضلي بعد مباراة تشيلسي الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، لكنهما لم يتعرضا للإصابة، موضحا بأنهم سيتغيبون عن مباراة قادش للراحة، حتى يصبحوا جاهزين لمباراة الإياب ضد تشيلسي يوم الثلاثاء المقبل.

منافسة كريم بنزيما على لقب الهداف

وتحدث مدرب ريال مدريد عن منافسة كريم بنزيما على لقب الهداف قائلا: نحن لا نفكر بذلك فدل ما يشغلنا هو أن اللاعب يصبح بحالة جيدة، مضيفا بأننا نفكر بمنحه راحة في المباراة القادمة، رغم أنه كان من بين اللاعبين الذين تعافوا بشكل جيد بعد مباراة الأربعاء الماضي.

هل سيشارك بإدين هازارد في التشكيل الأساسي ضد قادش

واستكمل المدرب حديثه، قائلا:” لا أعلم حتى الأن هل سيشارك بإدين هازارد في التشكيل الأساسي في مباراة قادش، ولكن ربما نجد فرصة للقيام بذلك.

وفي سياق آخر، أشار أنشيلوتي إلى أنه يسمع الانتقادات الموجهة له، معتبرا إياها شيء عادي، مضيفا أننا نعيش في عالم يجب الاستماع فيه إلى كلام الناس، النادي، واللاعبين، موضحا بأن هناك نوعان من الانتقادات، انتقادات مفهومة تساعدك على تحسين نفسك، وأخرى غير مفهومة”.

موقف ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

قال أنشيلوتي إن موقف رويال مدريد في دوري أبطال أوروبا، غير مؤكد، حيث إن ريال مدريد ومانشستر سيتي لم يتأهلا بعد إلى نصف النهائي، فقط لديهما أفضلية، ولذلك يجب علينا أن ننافس لمدة 90 دقيقة أخرى.

وعن عدم ترشيح الصحافة الإنجليزية ريال مدريد لنيل لقب دوري أبطال أوروبا، أجاب قائلا:” لا يضايقني”، مشيرا إلى أن الكرة الإنجليزية بها تنافسية كبيرة، ولم يفاجئني أنهم يرشحون مانشستر سيتي”.

وكان فريق ريال مدريد ومانشستر سيتي اقتربا من التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة القارية، حيث يلعب الفريق الملكي ضد تشيلسي إيابًا، الثلاثاء المقبل، فيما يتقابل مانشستر سيتي مع بايرن ميونيخ الأربعاء.