انت الان تتابع خبر نجم مانشستر سيتي يقترب من الانتقال لصفوف برشلونة مجاناً والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية والمقربة من نادي برشلونة، عن وجود مفاوضات بين إدارة نادي برشلونة مع اللاعب الألماني إلكاي جوندوجان لاعب وسط مانشستر سيتي، من أجل الانضمام لصفوف النادي الكتالوني.

وينتهي عقد إلكاي جوندوجان لاعب وسط مانشستر سيتي، بنهاية شهر يونيو المقبل وحق له التفاوض في هذه الفترة مع أي نادي، حيث رفض نجم المنتخب الألماني البقاء في ملعب ” الاتحاد” معقل السيتي وعدم تمديد عقده بحثاً عن تحديات جديدة.

مفاوضات برشلونة مع نجم مانشستر سيتي

وأفادت الصحيفة الإسبانية، أن إلكاي قد اتفق على الراتب الذي سيحصل عليه سنوياً من نادي برشلونو ويبلغ 12 مليون يورو سنوياً وأن التعاقد سيكون لموسمين مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

وأكدت الصحيفة في تقريرها أن صفقة جوندوجان ستعزز خيارات المدرب تشافي في خط وسط برشلونة، كون اللاعب الألماني متعدد الاستخدامات ويجيد أداء المهام الدفاعية والهجومية

ويحتل برشلونة صدراة جدول ترتيب الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023-2022، برصيد 72 نقطة، ويأتي خلفه غريمه التقليدي ريال مدريد برصيد 59 نقطة.