انت الان تتابع خبر عاجل | إصابة حارس الأهلي بقطع في الرباط الصليبي.. صدمة كبيرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تأكدت إصابة عبد الرحمن حميد، حارس الأهلي لكرة اليد، بقطع في الرباط الصليبي بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في مباراة فريقه أمام الزمالك في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وحقق فريق يد الأهلي الفوز بنتيجة 27-25، على غريمه التقليدي الزمالك، في نصف نهائي كاس مصر لكرة اليد، ليصعد المارد الأحمر للمباراة النهائية ومواجهة فريق سبورتنج اليوم.

إصابة حارس الأهلي حارس الأهلي عبد الرحمن حميد تعرض للإصابة في المباراة أمام الزمالك، بعد إرتطام ركبته بأرضية الصالة المغطاة، ليخرج باكياً من أرضية الملعب محمولاً على أيادي زملاءه في الفريق.

حميد سيغيب لمدة 6 شهور وسيخضع لجراحة لعلاج قطع الرباط الصليبي للركبة ثم يخوض فترات علاج طبيعي تأهيلية.

وفي مباراة الدور نصف النهائي أمام الزمالك، تألق حميد حارس مرمى الأهلي في أخر دقائق الشوط الأول وتصدى لرميتين جزائيتين متتاليتين كما تصدى لتسديدة قوية لأحمد الأحمر مع نهاية الشوط.

ومع حلول الدقيقة السادسة من الشوط الثاني خروج حميد حارس الأهلي باكيا من ملعب المباراة بسبب الإصابة.