انت الان تتابع خبر عاجل | تشكيل الأهلي لمواجهة فاركو.. ظهور كريستو ومحمد شريف يقود الهجوم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف السويسري مارسيل كولر، عن تشكيل الأهلي لمواجهة فريق فاركو، في الجولة الـ25 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث تنطلق المباراة بعد قليل على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

وشهد تشكيل الأهلي لمواجهة فاركو عدد من التغيرات، منها الدفع بالتونسي محمد الضاوي “كريستو” لأول مرة منذ بداية المباراة وكذلك تواجد الجزائري أحمد القندوسي والمالي اليو ديانج.محمد الشناوي تواجد في مركز حراسة المرمى بينما عاد من جديد محمود متولي لمركز قبل الدفاع بعد التعافي من الإصابة.

الأهلي ليتواجد في المركز الثاني برصيد 47 نقطة من خوض 19 مباراة وله 4 مؤجلات، بينما فاركو في المركز الثامن برصيد 32 نقطة.

تشكيل الأهلي لمواجهة فاركو

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني- محمود متولي – ياسر ابراهيم – علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – أحمد قندوسي.

خط الهجوم: كريستو -محمد شريف – حسين الشحات.

بدلاء الأهلي أمام فاركو

خالد عبد الفتاح ومحمود كهربا وأيمن أشرف ومروان عطية وعلي لطفي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين وطاهر محمد طاهر.