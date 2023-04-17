برشلونة يواصل نزيف النقاط

برشلونة يواصل نزيف النقاطواصل برشلونة، نزيف النقاط بتعادل سلبي للمباراة الثانية على التوالي، خلال مواجهة خيتافي يوم الأحد، في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورغم التعادل حافظ برشلونة على صدارة الدوري، برصيد 73 نقطة بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد الوصيف، مقابل 31 نقطة لخيتافي في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة الثانية، تغلب جيرونا على ضيفه إلتشي بهدفين دون رد. سجل هدفي جيرونا فالنتين كاستيلانوس في الدقيقة 45، وأوريول روميو في الدقيقة 70.

وبهذا الفوز، رفع جيرونا، الذي حافظ على رصيده خاليا من الهزائم في البطولة للمباراة الرابعة على التوالي، إلى 38 نقطة في المركز التاسع.. في المقابل، بقي إلتشي، الذي تلقى خسارته الـ 20 في المسابقة هذا الموسم والرابعة على التوالي، في المركز الـ 20 والأخير برصيد 13 نقطة، بفارق 17 نقطة خلف مراكز الأمان، ليتأزم موقفه بشدة في صراعه لتفادي الهبوط لدوري الدرجة الثانية، لا سيما مع تبقي 9 لقاءات على نهاية الموسم الحالي.