انت الان تتابع خبر مفاجأة لجماهير برشلونة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - طمأن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، جماهير ناديه مؤكدا لهم أن هداف الفريق التاريخي الأرجنتيني ليونيل ميسي سيعود إلى النادي.

ودار حديث بين بعض مشجعي برشلونة ورئيس ناديهم الذي كان يحضر في مدرجات ملعب "ألفونسو بيريز" مباراة فريقه مع خيتافي التي انتهت بالتعادل السلبي.

ورد لابورتا على سؤال أحد المشجعين عما إن كان ميسي سيعود لبرشلونة قائلا: "نعم".

وكان نائب رئيس نادي برشلونة، رافا يوستي، قال في وقت سابق إن المحادثات جارية بين إدارة برشلونة وميسي وممثليه بشأن عودته إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويتوقع الإعلامي جيرارد روميرو عودة ميسي وهو ما يعتقده كذلك خابيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، التي لم تبت في "خطة الجدوى" التي قدمتها إدارة نادي برشلونة للرابطة عن وضعها المالي الذي سيحدد عودة ليو أم لا، بعدما رحل "مضطرا" قبل سنتين إلى باريس سان جيرمان بسبب عدم قدرة "البارسا" على تجديد عقده لأسباب مالية.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، ولم يجدد النجم الأرجنتيني تعاقده أو يوقع إلى أي ناد حتى هذه اللحظة.