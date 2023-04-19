ريال مدريد في نصف النهائي على أنقاض تشيلسي

ريال مدريد في نصف النهائي على أنقاض تشيلسيأنجز ريال مدريد، مهمة بلوغ نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، بفوزه على مضيفه تشيلسي 2-0، مساء الثلاثاء، في إياب ربع النهائي.

وسجل رودريجو هدفي المباراة في الدقيقتين 58 و80.

وتأهل ريال مدريد إلى دور الأربعة، بعدما فاز في مباراة الذهاب على أرضه الأسبوع الماضي، بهدفين نظيفين.

وأظهر تشيلسي نواياه مبكرا من خلال السيطرة على منطقة المناورة، وكاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة، عندما فشل كاي هافيرتز في الوصول إلى كرة عرضية، لتصل إلى الخالي من الرقابة كانتي، الذي سدد بغرابة بجانب القائم القريب.

وباغت ريال مدريد مضيفه بهجمة مرتدة في الدقيقة 20، عندما تلقى رودريجو كرة من داني كارفاخال، ليتقدم بها ويطلق تسديدة هزت القائم القريب.

وسيطر حارس ريال مدريد تيبو كورتوا على تسديدة بعيدة المدى من تياجو سيلفا في الدقيقة 23، وأدى تعاون مثمر بين رودريجو وكريم بنزيما، لوصول الكرة في الناحية اليسرى إلى فينيسيوس جونيور الذي سدد بقوة، ليتدخل الحارس كيبا أريزابالاجا في الوقت المناسب بالدقيقة 28.

ومرر كارفاخال كرة متقنة إلى لوكا مودريتش الذي تقدم في الناحية اليمنى لمنطقة الجزاء، وسدد رغم مضايقة سيلفا، ليتصدى كيبا لمحاولته في الدقيقة 32.

وأبعد مدافع ريال مدريد ديفيد ألابا تمريرة ريس جيمس العرضية من أمام مرماه في الدقيقة 36، ومر مودريتش من الناحية اليمنى، قبل أن يمرر عرضية أمام المرمى، حاول فينيسيوس متابعتها دون فائدة في الدقيقة 42.

وانطلق كارفاخال بهجمة سريعة مرتدة لريال مدريد بعد أن وصلته الكرة من الحارس كورتوا، ليمرر إلى بنزيما الذي فشلت تسديدته في تهديد الحارس كيبا بالدقيقة 44.

وأهدر تشيلسي فرصة خطيرة في الوقت بدل الضائع، عندما وصلت كرة عرضية من جيمس، إلى ماركو كوكوريلا الذي سدد من موقف مريح، بيد أن الحارس كورتوا ظهر من العدم ليبعد تسديدته.

ودخل روديجر إلى تشكيلة ريال مدريد بين الشوطين مكان ألابا، وقطع دفاع الملكي عرضية قبل أن تصل إلى هافيرتز، لتصل الكرة إلى كونور جالاجر الذي غمزها ناحية كانتي، ووقف ميليتاو أمام تسديدة الأخير في الدقيقة 53.

لكن ريال مدريد تمكن عن طريق هجمة مضادة، من افتتاح التسجيل في الدقيقة 58، عندما شق رودريجو طريقه في الجناح الأيمن، ليمرر أمام المرمى، وحاول بنزيما متابعة الكرة دون أن ينجح، لتصل إلى فينيسيوس الذي بدوره، مرر إلى رودريجو بدلا من التسديد، فوضع الأخير الكرة في الشباك.

وسدد جالاجر في مكان وقوف كورتوا بالدقيقة 60، وبذل اللاعب جهدا واضحا قبل أن يمرر إلى إنزو فرنانديز، الذي تصدى الحارس لتسديدته في الدقيقة 65.

وتعاون فينيسيوس ورودريجو فيما بينهما بالناحية اليسرى، لتصل الكرة إلى بنزيما الذي سدد برعونة بين يدي الحارس في الدقيقة 66.

وأجرى تشيلسي تبديلا ثلاثيا دخل من خلاله جواو فيليكس ورحيم سترلينج وميخايلو مودريك، مكان جالاجر وفرنانديز وكوكوريلا، ورد ريال مدريد بإدخال أوريلين تشواميني مكان بنزيما.

وتواصلت التبديلات من كلا الطرفين، حيث دخل داني سيبايوس مكان توني كروس في ريال مدريد، وزج تشيلسي بمايسون مونت مكان هافرتز.

ومن هجمة مردة جديدة، أضاف ريال مدريد الهدف الثاني في الدقيقة 80، عندما انطلق فينيسيوس من الناحية اليمنى، ليمرر إلى فيدي فالفيردي الذي راوغ تياجو سيلفا وخدع الحارس قبل التمرير إلى رورديجو الذي أودع الكرة في الشباك.

وكاد فينيسيوس أن ينفرد بالمرمى لولا تدخل تياجو سيلفا في الدقيقة 84، لتمر الدقائق بلا جديد.

(كوورة)

