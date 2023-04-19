انت الان تتابع خبر مواعيد مباريات الحسم في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية مساء اليوم الثلاثاء ومساء غد الأربعاء مواجهات مثيرة ونارية في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



ويحل ريال مدريد الإسباني ضيفا على تشيلسي الإنجليزي مساء الثلاثاء في تمام الساعة السابعة بتوقيت غرينيتش في مباراة سيحتضنها ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن.



ويدخل ريال مدريد المباراة لخطف بطاقة التأهل من خلال الحفاظ على أفضليته في مباراة الذهاب التي انتهت بفوزه بهدفين دون رد.



ومساء اليوم أيضا وفي نفس التوقيت، يستضيف نابولي الإيطالي مواطنه ميلان في مباراة مفتوحة على كل الاحتمالات بعد نهاية مباراة الذهاب في ميلان بفوز "صغير" للفريق اللومباردي بهدف دون رد.



وتستكمل مباريات إياب الدور ربع النهائي غدا الأربعاء، حيث يلعب مانشستر سيتي الإنجليزي مع مضيفه بايرن ميونخ الألماني وإنتر الإيطالي مع ضيفه بنفيكا البرتغالي.



وتقام المباراتان في الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.



وكان مانشستر سيتي حقق فوزا مريحا على البايرن ذهابا بثلاثية دون رد، فيما عاد إنتر بفوز مستحق من ملعب بنفيكا بنتيجة 2-0.