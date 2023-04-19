انت الان تتابع خبر الاتحاد المصري يفرض عقوبة "ثقيلة"على نجم الأهلي كهربا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أخطر رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم عزت خميس، الأهلي رسميا الثلاثاء بإيقاف مهاجمه محمود عبد المنعم كهربا، 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه تسدد خلال شهر.



وجاء فرض هذه العقوبة على كهربا على خلفية شكوى نادي الزمالك ضده بسبب هتافات مسيئة تجاه جماهيره عقب الكلاسيكو في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري المصري في يناير الماضي.



كما قررت لجنة الانضباط معاقبة رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بمنعه من حضور أي مباريات لمدة شهرين وتغريمه 300 ألف جنيه، وذلك ردا على شكوى النادي الأهلي ضده بسبب التصريحات المسيئة لكهربا والنادي الأهلي.



وقال رئيس لجنة الانضباط في تصريحات صحافية "تم إيقاف كهربا 12 مباراة وشيء طبيعي عدم معرفة لجنة التظلمات بالقرار لأن المتضرر لم يقدم أي استئناف حتى الان".



وأضاف "في القانون المصري المتضرر يتقدم بالتظلم على القرار بمجرد إبلاغه به خلال 10 أيام من تاريخ صدور القرار، وفي حال تقديم استئناف على القرار، تظل العقوبة سارية لحين البت في الموضوع وصدور قرار رسمي سواء بتخفيف العقوبة أو بقائها كما هي أو إلغائها".



وأكد أن قرار إيقاف كهربا يمنعه من لعب مباراة السوبر المحلي التي تقام في الخامس من مايو المقبل بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وأي مباراة ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم.



وكان رئيس لجنة التظلمات عادل الشوربجي أعلن الاثنين في تصريحات تلفزيونية أن اللجنة لم يصلها حتى الآن أي قرار من الاتحاد المصري لكرة القدم يخص إيقاف كهربا.



وأضاف أنه حال وصول قرار بإيقاف اللاعب يكون من حق الأخير التظلم ووقتها يتم إيقاف تنفيذ قرار الإيقاف لحين الفصل في التظلم.



ويعقد مجلس إدارة الأهلي غدا الأربعاء اجتماعا طارئا للرد على عقوبة كهربا، وأشارت أنباء من داخل النادي إلى أن هناك اتجاها لاتخاذ قرار بالانسحاب من مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك.