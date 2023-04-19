أبطال أوروبا (اياب ربع النهائي): برنامج مباريات الاربعاء

تدور اليوم الاربعاء 19 أفريل الدفعة الثانية من مباريات اياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وفق البرنامج التالي بتوقيت تونس. الساعة 20:00: بايرن ميونيخ - مانشستر سيتي الذهاب 3-0 للسيتي الساعة 20:00: انتر ميلان - بنفيكا الذهاب 2-0 لبنفيكا

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