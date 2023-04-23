انت الان تتابع خبر الأهلي يحقق إنتصار ثمين على الرجاء المغربي بهدفين نظيفين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - إستطاع الأهلي المصري من تحقيق إنتصار ثمين على ملعبه و بين جماهيره على الرجاء المغربي بهدفين نظيفين السبت على ستاد القاهرة، في جولة الذهاب لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وإستطاع عبد المنعم من إحراز الهدف الأول للشياطين الحمر عن طريق ضربة رأس في الدقيقة 45 من عمر المباراة لينهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

وتمكن حمدي فتحي من تعزيز التقدم للنادي المصري قبل نهاية المباراة بخمسة دقائق لتنتهي مباراة الذهاب بإنتصار أصحاب الأرض بهدفين نظيفين .

ويلتقي الفريقان يوم السبت المقبل على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف، لكن الرجاء بحاجة للفوز بفارق 3 أهداف أو بنتيجة 2-0 لمعادلة الكفة واللجوء لركلات الترجيح.