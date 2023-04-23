انت الان تتابع خبر مدرب الزمالك يوقع عقوبات قوية على اللاعبين: مفيش انضباط يبقى في عقوبات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجه المدير الفني الكولومبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوان كارلوس أوسوريو بتوقيع عقوبات قوية على اللاعبين الغير منضبطين قبل مواجهة فريق سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فريق سيراميكا كليوباترا يوم الأربعاء القادم الموافق 26 إبريل من الشهر الجاري في إطار منافسات الأسبوع التاسع عشر “مواجهة مؤجلة” من بطولة الدوري المصري الممتاز.

عقوبات لاعبي الزمالك وقرر المدير الفني الكولومبي توقيع غرامة قدرها 200 ألف جنيه على اللاعبين وذلك على كل من يتأخر عن موعد المران الصباحي للفريق الأول لكرة القدم.

تجميد لاعبي الزمالك

وأكد خوان كارلوس أوسوريو على أن أي لاعب سوف يكرر التأخير عن ميعاد مران الفريق الأول سوف يتم تجميده مهما كان اسمه وأن موعد تجمع الفريق في النادي في تمام الساعة السابعة والنصف صباحاً والمران سينطلق في التاسعة.