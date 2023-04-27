انت الان تتابع خبر ليفربول يقلب الطاولة على وست هام يونايتد في عقر داره والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - خرج فريق ليفربول بفوز ثمين من ملعب مضيفه وست هام يونايتد (2-1) في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم أصحاب الأرض بهدف مبكر سجله لاعب خط الوسط البرازيلي لوكاس باكيتا، عند الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول.

ولكن ليفربول "الريدز" رد الصاع صاعين بإحرازه هدفين متتاليين عبر كل من المهاجم الهولندي كودي جاكبو، والمدافع الكاميروني جويل ماتيب في الدقيقتين (18، و67) على الترتيب، من زمن اللقاء، الذي جرى على استاد لندن الأولمبي.

وحقق فريق ليفربول بذلك انتصاره الثالث على التوالي، ليرفع رصيده إلى 53 نقطة حصدها من 32 مباراة، وتقدم إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ".

بينما يشغل نادي وست هام يونايتد المركز الرابع عشر على سلم الترتيب برصيد 34 نقطة، حصل عيلها من 32 مباراة أيضا.