انت الان تتابع خبر ريال مدريد يهدد طموح باريس بصفقة أوسيمين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت تقارير صحفية اسبانية أن نادي ريال مدريد دخل في صراع مع نادي باريس سان جيرمان بشأن التعاقد مع المهاجم أوسيمين



وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن إدارة الملكي يمكن أن تدخل السباق مع بي إس جي بشأن التعاقد مع فيكتور أوسيمين، مهاجم فريق نابولي الإيطالي.



ويلمع أوسيمين بشدة مع الفريق الإيطالي هذا الموسم، حيث اقترب نابولي بقوة من التتويج بلقب الدوري.



ويقال إن أوريليو دي لورينتس، رئيس نادي نابولي، يطمع في بيع المهاجم النيجيري بمبلغ لا يقل عن 100 مليون يورو.



كما نقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من أوسيمين، أنه من السابق لأوانه الحديث عن فترة الانتقالات، لأنه لا يوجد عروض رسمية حتى الآن، واللاعب لا يريد تشتيت انتباهه.



ويلعب أوسيمين (24 عاما) بصفوف نابولي منذ صيف 2020 حيث انضم إليه قادما من فريق ليل الفرنسي.