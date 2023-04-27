تشكيل مانشستر يونايتد وتوتنهام في قمة الدوري: مهمة الشياطين في المربع الذهبي

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رياض - احمد صلاح - استقر المدير الفني الهولندي لفريق مانشستر يونايتد على تشكيل الشياطين لمواجهة فريق توتنهام مساء اليوم الخميس الموافق 27 إبريل في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وتحقيق الهدف في المربع الذهبي.

ويستضيف توتنهام مساء اليوم فريق مانشستر يونايتد على ملعب استاد توتنهام هوتسبر وسط حضور جماهيري كبير وتحت إدارة الحكم أنتوني تايلور وذلك في إطار منافسات الأسبوع الثالث والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع حارس المرمى: دي خيا

لاعبي خط الدفاع: أرون وان بيساكا، فيكتور ليندلوف، هاري ماجواير، لوك شاو

ولاعبي خط الوسط: كاسميرو، كريستيان إريكسن، سابيتزر

وفي خط الهجوم: راشفورد، أنتوني مارسيال، أنتوني

تشكيل توتنهام المتوقع

وعلى الجانب الأخر استقر المدير الفني لفريق توتنهام على تشكيل السبيرز لمواجهة مانشستر يونايتد مساء اليوم في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حارس المرمى: فورستر

لاعبي خط الدفاع: روميرو، لينجليت، إريك داير

ولاعبي خط الوسط: بيدرو بورو، سكيب، هوبيرج، بيريسيتش

وفي خط الهجوم: كولوسيفسكي، هاري كين، سون