انت الان تتابع خبر ليفربول راح إيطاليا لخطف نجم انتر ميلان: صفقة بيلينجهام هتروح لريال مدريد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبخرت أحلام المدير الفني الألماني لفريق ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب بعدما كان يطمح في الفوز بصفقة نجم وسط فريق بروسيا دورتموند الألماني جود بيلينجهام في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ريال مدريد يفوز بصفقة بيلينجهام

ودخل نادي ريال مدريد الإسباني بكل قوة في صفقة التعاقد مع نجم وسط فريق بروسيا دورتموند الألماني جود بيلينجهام ومستعد لدفع ما يقرب من 130 مليون جنيه إسترليني للفوز بالصفقة.وغادرت أحلا ليفربول الإنجليزي إلى إيطاليا وبالتحديد في انتر ميلان حيث وقع الاختيار على اللاعب الدولي الإيطالي نيكولو باريلا ليكون الخيار الأفضل في وسط ملعب الريدز في الموسم الجديد.

بديل بيلينجهام في ليفربول

ومن المتوقع أن يكلق اللاعب نيكولو باريلا خزينة ليفربول الإنجليزي 75 مليون جنيه إسترليني مع احتمالية زيادة القيمة إذا دخلت الأندية التي كانت تتسابق على جود بيلينجهام في هذه الصفقة.