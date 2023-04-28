انت الان تتابع خبر طاقم أردني يقود مباراة بالدوري السوري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يقود طاقم التحكيم الأردني أدهم مخادمة وأحمد سمارة وقيس خميس مواجهة مهمة بالدوري السوري لكرة القدم

وتقام المباراة التي سيقودها الطاقم في قمة الأسبوع الخامس عند الثالثة من عصر غد الجمعة ضمن حسابات مرحلة الاياب بين الاتحاد الحلبي والوثبة الحمصي على ملعب الحمدانية في سوريا.

ويعتبر التقارب النقطي العنوان البارز في المنافسة على اللقب بعد أن عادت البطولات هناك لواجهة الأحداث، ويملك الاتحاد والوثبة العديد من الأسماء المميزة في الكرة السورية الأمر الذي يجعل اللقاء من المباريات المنتظرة.