أبطال أوروبا (ذهاب ربع النهائي): برنامج مباريات الثلاثاء

تدور اليوم الثلاثاء 11 أفريل، الدفعة الأولى من مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وفق البرنامج التالي. الساعة 20:00: مانشستر سيتي - بايرن ميونيخ الساعة 20:00: بنفيكا - انتر ميلان

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