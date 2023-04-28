تفاصيل اتفاق برشلونة مع غوندوغان بعد اجتماع الطرفين

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن مسؤولي برشلونة اجتمعوا ، مع ممثلي الألماني إلكاي غوندوغان لاعب خط وسط مانشستر سيتي، وتم الاتفاق على الراتب السنوي ومدة عقد اللاعب.



وأشارت صحيفة "سبورت" إلى أن غوندوغان سيوقع على عقد لمدة موسمين مع برشلونة براتب سنوي قدره 12 مليون يورو، مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

وأضافت أن قائد فريق مانشستر سيتي سينضم مجانا لانتهاء عقده في 30 يونيو المقبل، بعدما رفض عرضا من إدارة النادي الإنجليزي للتجديد، لرغبته في خوض تحديات جديدة.

وأوضحت الصحيفة أن "صفقة غوندوغان ستعزز خيارات المدرب تشافي في خط وسط برشلونة، كون اللاعب ألمانيا ويجيد أداء المهام الدفاعية والهجومية".

وختمت "سبورت" تقريرها "من المعروف أن برناردو سيلفا زميل غوندوغان في مانشستر سيتي، كان خيارا ذات أولوية لتشافي، لكن سعره العالي، دفع برشلونة نحو اختيار اللاعب الألماني".

يذكر أن إلكاي غوندوغان (32 عاما) انضم إلى صفوف مانشستر سيتي صيف 2016، قادما من فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

المصدر: وسائل إعلام