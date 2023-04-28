اجتماع في بايرن ميونخ لمناقشة شجار ماني وساني

التقى أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي للنادي، من أجل مناقشة ما أثير عن وجود شجار بين ساديو ماني وليروي ساني، ثنائي الفريق.

وجه ماني مهاجم بافاريا، لكمة إلى وجه زميله في الفريق ساني، في غرفة تبديل الملابس، بعد انتهاء المباراة التي خسر فيها النادي الألماني 0-3 ، أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، في دوري أبطال أوروبا، بحسب ما أفادت تقارير صحفية.

وذكرت شبكة " سكاي سبورتس"، أن شفة ساني كانت تنزف بعد المشاجرة، التي تدخل فيها لاعبون آخرون في الفريق من أجل الفصل بينهما.

وذكرت محطة "سبورت 1" التلفزيونية اليوم الخميس أن كان وصالح حميديتش التقيا مساء أمس الأربعاء، لمناقشة اتخاذ عقوبات محتملة ضد ماني.

وأضاف المصدر ذاته أنه من المقرر أن يصدر بايرن بيانا رسميا بحلول نهاية الأسبوع الجاري، لكن من المتوقع أن يتم طرح الموضوع أيضا خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده توماس توخيل، مدرب الفريق، غدا الجمعة

وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية، وكذلك محطة "سبورت 1" إلى أن ماني ضرب ساني في وجهه، قبل أن يتدخل لاعبو الفريق للفصل بينهما، كما أوضحت تقارير أيضا أن الثنائي نشب بينهما خلافا داخل الملعب في المباراة بسبب تمريرة خاطئة.

وكان ساني متواجدا في التشكيلة الأساسية لبايرن في اللقاء، الذي أقيم بملعب (الاتحاد) فيما جلس ماني على مقاعد البدلاء قبل أن يتم الدفع به في الدقيقة 69.

وأصبح بايرن على مشارف الخروج من دوري الأبطال، حيث يتعين عليه الفوز بفارق يزيد عن 3 أهداف على نظيره الإنجليزي في لقاء الإياب، الذي يجرى الأسبوع المقبل بملعب أليانز أرينا، إذا أراد التأهل للدور قبل النهائي في المسابقة القارية التي توج بها 6 مرات.

المصدر: وكالات