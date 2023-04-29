ريال مدريد يهزم ألميريا بهاتريك بنزيما

ريال مدريد يهزم ألميريا بهاتريك بنزيماسحق ريال مدريد نظيره ألميريا بنتيجة (4-2)، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 32 من الليجا، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".

وسجل لريال مدريد، كريم بنزيما "هاتريك" في الدقائق 5 و17 و42، ورودريجو 47، بينما سجل لألميريا لازارو في الدقيقة 46، ولوكاس روبيرتوني في الدقيقة 61.

بهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 68 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد ألميريا عند 33 نقطة في المركز السادس عشر.

بدأت المباراة بضغط من ريال مدريد نجم عنه الهدف الأول بتوقيع الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 5، حيث انطلق فينيسيوس جونيور على الطرف الأيسر ومرر كرة عرضية نحو بنزيما الذي سدد مباشرة في الشباك.

وجاء الرد السريع من ألميريا بتسديدة من رامزاني مرت أعلى العارضة الأفقية لمرمى كورتوا في الدقيقة 7.

واستمر ضغط ريال مدريد، بتصويبة من كريم بنزيما داخل منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس فرناندو مارتينيز في الدقيقة 8.

وأضاف بنزيما الهدف الثاني في الدقيقة 17، بسيناريو الهدف الأول، إذ انطلق رودريجو سيلفا بمجهود فردي مميز على الطرف الأيمن، ومرر داخل المنطقة نحو الفرنسي الذي وضع الكرة في الشباك.

وارتقى رمزاني مهاجم ألميريا لتسديد كرة رأسية مرت بمحاذاة القائم الأيسر للحارس تيبو كورتوا في الدقيقة 26.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لريال مدريد في الدقيقة 42، بعد تدخل عنيف من رمزاني على لوكاس فاسكيز، وسدد بنزيما في الشباك، ليضيف الهدف الثالث.

وقبل نهاية الشوط الأول، نجح لازارو في تسجيل هدف تقليص الفارق لألميريا، في الدقيقة (45+1)، إذ تلقى تمريرة من رمزاني وسدد في الشباك الخالية (3-1).

ومع بداية الشوط الثاني، نجح رودريجو في إضافة الهدف الرابع بالدقيقة 47، بتصويبة صاروخية على حدود منطقة الجزاء، سكنت أقصى يسار الحارس فرناندو مارتينيز.

وصوب رمزاني كرة من داخل منطقة جزاء ريال مدريد، مرت أعلى العارضة الأفقية لمرمى تيبو كورتوا في الدقيقة 52.

وسجل ألميريا الهدف الثاني بالدقيقة 61، مستغلا خطأ قاتلا في بداية هجمة الريال، إذ أرسل بورتيلو كرة عرضية نحو روبرتوني، الذي ارتقى وسدد رأسية في شباك كورتوا.

وسجل رودريجو الهدف الخامس في الدقيقة 64، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لبنزيما في الدقيقة 81، بعد التحام مع الحارس فرناندو مارتينيز، لكن الحكم تراجع عن قراره بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وحرم القائم الأيمن الفرنسي كريم بنزيما من إضافة الهدف الخامس للفريق، والهدف الشخصي الرابع له، بعد تصويبة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء.

وسجل إدواردو كامافينجا هدفا في الدقيقة 89، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل على صانع الهدف لوكاس فاسكيز.

واستمرت سيطرة الميرنجي على اللعب، ليحصد الفريق 3 نقاط، ويقلص الفارق مؤقتا إلى 8 نقاط مع المتصدر برشلونة.

المصدر /كوورة