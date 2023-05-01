انت الان تتابع خبر محمد صلاح يحطم رقما جديدا مع ليفربول والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - دخل النجم المصري، محمد صلاح، الأحد، التاريخ من أوسع أبوابه مع نادي ليفربول الإنجليزي بعدما أحرز هدفا في مباراة الفريق أمام توتنهام قاده إلى قائمة الهدافين التاريخيين لـ"الريدز".

وانتهت مباراة ليفربول وتوتنهام بنتيجة 4-3.

وأحرز محمد صلاح واحدا من أهداف ليفربول الأربعة، علما بأن المباراة كانت من ضمن منافسات الجولة الـ34 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا الهدف، رفع صلاح رصيده إلى 184 هدفا في 300 مباراة مع "الريدز" الذي انضم إليه في عام 2017.

وتخطى بذلك الهداف التاريخي للفريق، روبي فاولر، الذي سجّل 183 هدفا في 369 مباراة، ليرتقي صلاح إلى المركز السادس في قائمة الهدافين التاريخيين للفريق.

ولدى صلاح فرصة الدخول إلى قائمة الهدافين الخمسة الأكثر إحراز للأهداف في تاريخ النادي، فلا يفصله سوى 3 أهداف ليتفوق على صاحب المرتبة الخامسة ستيفن جيرارد (186 هدفا).