انت الان تتابع خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد.. ليفربول في مواجهة توتنهام وقمة في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نستعرض معكم مواعيد مباريات اليوم الأحد في الدوريات الأوروبية الكبرى، حيث تتواصل المنافسات في الدوريات مع اقتراب عدد من المسابقات من الحسم.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

فولهام : مانشستر سيتي – الساعة 4 عصراً بتوقيت القاهرة – قناة beIN 1 premium بتعليق حفيظ دراجي.مانشستر يونايتد : استون فيلا – الساعة 4 عصراً بتوقيت القاهرة – قناة beIN 2 premium بتعليق عامر الخوذيري.

نيوكاسل : ساوثهامبتون – الساعة 4 عصراً بتوقيت القاهرة – قناة beIN 3 premium بتعليق جواد بده.

بورنموث : ليدز يونايتد – الساعة 4 عصراً بتوقيت القاهرة – قناة beIN Extra 1 بتعليق باسم الزير.

ليفربول : توتنهام – الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة – قناة beIN 1 premium بتعليق رؤوف خليف.

أبرز مباريات اليوم في الدوري الإسباني

بلد الوليد : أتلتيكو مدريد – الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة – قناة beIN 1 premium بتعليق يوسف سيف.

أبرز مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

إنتر ميلان : لاتسيو – الساعة 1:30 ظهراً بتوقيت القاهرة – أبو ظبي بريميوم 1 بتعليق فارس عوض.

نابولي : ساليرنيتانا : الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة – أبو ظبي بريميوم 1 بتعليق حازم عبد السلام.

بولونيا : يوفنتوس – الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة – أبو ظبي بريميوم 1 بتعليق أحمد الحامد.

أبرز مباريات اليوم في الدوري الألماني

بايرن ميونخ : هيرتا برلين – الساعة 4:30 مساء بتوقيت القاهرة – قناة beIN sports 3 بتعليق عصام الشوالي.

أبرز مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان : لوريان – الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة – قناة beIN sports 2 بتعليق حسن العيدروس.