انت الان تتابع خبر ليفربول يهزم توتنهام في مباراة مجنونة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتزع فريق ليفربول فوزا مثيرا من ضيفه توتنهام هوتسبير (4-3) في الوقت القاتل من المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم أصحاب الأرض مبكرا بثلاثة أهداف، توالى على تسجيلها كل من لاعب خط الوسط الإنجليزي كورتيس جونز، والمهاجم الكولومبي لويس دياز، والجناح المصري محمد صلاح، عند الدقائق (3، 5، و15 من ضربة جزاء، 36) على الترتيب.

ورد فريق توتنهام بالمثل بثلاثية، عبر كل من المهاجمين، الإنجليزي هاري كين، والكوري الجنوبي هيونغ مين سون، والبرازيلي ريشارليسون، في الدقائق (40، 77، 90) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم البرازيلي كارلوس فينيسيوس هدف أصحاب الأرض الوحيد، في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول.

ومن ثم اقتنص المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا هدف الفوز "للريدز" في الوقت القاتل، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "أنفيلد".

وحقق فريق ليفربول انتصاره الرابع على التوالي، ليرفع رصيده إلى 56 نقطة، ويقفز إلى المركز الخامس في جدول ترتيب "البريمير ليغ"، ليقترب من منطقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

في المقابل، تعرض نادي توتنهام للهزيمة الثالثة في آخر 4 مباريات مقابل تعادل، وتراجع إلى المركز السادس على سلم الترتيب برصيد 54 نقطة.