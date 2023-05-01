انت الان تتابع خبر السعوديون "ميسي وينه" ويفجّرون الردود بسبب تصريحاته الأخيرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تغزل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالسعودية ومناظرها الخلابة، عبر حسابه في انستغرام، ناصحا الجميع بزيارتها والاستمتاع في أجوائها.

وأعرب لاعب باريس سان جيرمان عن اندهاشه من جمال المناظر الطبيعية في المملكة من خلال صورة منظر طبيعي للبستان من النخيل، وعلق باللغتين الإنجليزية والإسبانية: "من كان يعتقد أن السعودية لديها هذا الكم من المساحات الخضراء؟ أتوق لاستكشاف عجائبها المثيرة متى سمحت لي الفرصة بذلك"، وأنهى رسالته بالقول: "زوروا السعودية".

وأثار هذا المنشور اهتمام جمهور نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خاصةً بعد العروض التي قدمتها الأندية السعودية لميسي، بعد التعاقد مع كريستيانو رونالدو مع قبل نادي النصر.

في حين أقلق هذا الاهتمام، جمهور برشلونة وإنتر ميامي، الحريصان على التعاقد مع ميسي بعد انتهاء مدة تعاقده مع النادي الباريسي.

هذا وانهالت تعليقات الجمهورالعربي وخاصة السعودي على منشور الأسطورة الأرجنتينية، وعبروا عن امتنتانهم على كلامه الجميل ووصفه الرائع للمملكة وجمال طبيعتها، ورحبوا به لاستكشاف كافة المناطق والاستمتاع بجمالها، فيما تمنى البعض ان ينضم النجم الأرجنتيني إلى صفوف احدى الأندية السعودية لتشتد المنافسة بين النجمين الكبيرين رونالدو وميسي.

وأعاد البعض الجملة التي تم ترديدها كثيرا في كأس العالم بعد المواجهة التي جمعت السعودية بالأرجنتين، "ميسي وينه" وأضافوا اليها "بأحضان السعودية".