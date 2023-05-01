انت الان تتابع خبر جدول مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة.. ماتشات حاسمة النهاردة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعرف على جدول مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة الذي يحمل الكثير من المفاجآت، حيث أنه يكون فيه كل مباريات الدوري الإنجليزي والإسباني والكثير من الدوريات الأخري الذي يريد أن يتابعها كل عشاق الساحرة المستديرة.
جدول مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة
مباريات تشامبيونشيب البطولة الإنجليزية
|المباراة
|القنوات الناقلة
|التوقيت
|الاستاد
|روثيرهام يونايتد – ميدلزبره
|بي إن سبورت
|3:00 م
|استاد ايسيل نيويورك
|بلاكبيرن روفرز – لوتون تاون
|سكاي سبورت
|7:30 م
|Ewood Park
مباريات في الدوري السعودي يلو
|المباراة
|القنوات الناقلة
|التوقيت
|الاستاد
|نجران – القيصومة
|قنوات SSC
|7:05 م
|المدينة الرياضية بنجران
|الحزم – الفيصلي
|قناة SSC
|7:20 م
|ملعب الرس
|جدة – العروبة
|قنوات SSC
|8:55 م
|استاد الأمير عبد الله الفيصل
مباريات كأس أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة
|المباراة
|القنوات الناقلة
|التوقيت
|الاستاد
|مالي – بوركينا فاسو
|بي إن سبورتس
|10:00 م
|بوركينا فاسو
مباريات الدوري الاسباني تعرف عليها
|المباراة
|القنوات الناقلة
|التوقيت
|الاستاد
|مايوركا – أتلتيك بيلباو
|beIN SPORTS 1 HD
|8:00 م
|فيزت مايوركا ستاديوم
|إشبيلية – جيرونا
|beIN SPORTS 1 HD
|10:00 م
|رامون سانشيز بيزخوان
|المباراة
|القنوات الناقلة
|التوقيت
|الاستاد
|ليستر سيتي – إيفرتون
|beIN Sports 1 HD Premium
|10:00 م
|ملعب كينغ باور