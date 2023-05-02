انت الان تتابع خبر هل تم تعيين مرتضى منصور رئيسا لنادي بيراميدز؟ التفاصيل الكاملة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دائما يثير المستشار مرتضى منصور الجدل منذ عزله من رئاسة نادي الزمالك بعد إلقاء القبض عليه إثر سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وتداولت الأقاويل حول تولي المستشار مرتضى منصور رئاسة نادي بيراميدز فما القصة؟

مرتضى منصور ونادي بيراميدز

وأكدت مصادر مطلعة أن المستشار مرتضى منصور سيتولي رئاسة نادي بيراميدز بعد أن أعلنت وزارة الشباب والرياضة عزل مرتضى منصور من منصبه كرئيس لنادي الزمالك، وإلزام مجلس الإدارة بالدعوة لانتخاب رئيس جديد.ولم يوضح المستشار مرتضى منصور موقفه حول إعادة ترشحه لرئاسة النادي الزمالك خلال الفترة القادمة لإنتخاب رئيس جديد لنادي الزمالك.

مرتضى منصور

وبالرغم من عزل المستشار مرتضى منصور من منصبه إلا إنه مازال يباشر مهام رئيس نادي الزمالك حيث أكد المستشار مرتضى أن مجلس الإدارة في حالة انقعاد مستمر، لحسم موقف الفريق من المشاركة في كأس السوبر المصري، ويلعب الزمالك ضد الأهلي، يوم الجمعة في كأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “لاتخاذ القرار المناسب الذي يحافظ على حقوق النادي وعلى كرامته.. المجلس في حالة انعقاد دائم “.

انسحاب الزمالك من مباراة كأس مصر

ويناقش نادي الزمالك الإنسحاب من مباراة كأس السوبر إعتراضا على مشاركة محمود كهربا في المباراة بعد أن قررت لجنة الإنضباط بوقف كهربا 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.