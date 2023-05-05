منذ 33 عاما ... نابولي بطلا للدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه

منذ 33 عاما ... نابولي بطلا للدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخهتوج نابولي بطلا للاسكوديتو عقب تعادله مع أودينيزي، بنتيجة (1-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب الفريولي، في إطار منافسات الجولة 33 من الدوري الإيطالي.

تقدم أودينيزي عن طريق ساندي لوفريتش بالدقيقة 13، وعادل فيكتور أوسيمين النتيجة بالدقيقة 53.

ووصل نابولي بهذا التعادل إلى النقطة رقم 80 ليوسع الفارق مع لاتسيو إلى 16 نقطة ويتوج رسميا بطلا للاسكوديتو قبل نهاية البطولة بخمس أسابيع.

في المقابل، وصل أودينيزي إلى النقطة رقم 43 بالمركز العاشر بجدول الترتيب.

رغم ضغط البداية من نابولي، إلا أن أودينيزي نجح في تسجيل الهدف الافتتاحي بالدقيقة 13، عن طريق لوفريتش الذي استلم الكرة داخل المنطقة ليطلق تسديدة قوية تسكن الشباك.

كفاراتسخيليا حاول الحصول على ركلة جزاء بالدقيقة 22، بعدما حاول التوغل داخل المنطقة وسقط بعد تلامس مع مدافع أودينيزي، لكن الحكم أشار باستكمال اللعب، وفي العودة لتقنية الفار، استمر اللعب دون مخالفة.

وتصدى الحارس سيلفيستري لرأسية أوسيمين، بعدما قابل النيجيري ركلة حرة ثابتة نفذت بعرضية داخل المنطقة، ليبعدها الحارس لركنية، لكن حكم اللقاء أشار بوجود حالة تسلل على المهاجم.

ميريت (حارس نابولي) أنقذ مرماه من فرصة جديدة بعد تسديدة جديدة من لوفريتش صاحب الهدف، الذي أطلق كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، كان ميريت لها بالمرصاد.

رد أوسيمين سريعا وهدد مرمى أصحاب الأرض، بعد كرة عرضية ارتقى لها المهاجم أعلى من الجميع ليحولها برأسية مرت بجوار القائم الأيسر لسيفليستري.

ونجح نابولي عن طريق أوسيمين من تعديل النتيجة في الدقيقة 53، بعد ركنية نفذت وصلت إلى أنجويسا ليمررها ويقابلها كفاراتسخيليا بتسديدة تصدى لها حارس أودينيزي، وترتد منه ويتابعها نابولي بتسديدة في الشباك.

وكاد بيكاو أن يضاعف من تقدم أودينيزي في الدقيقة 59، بعدما وصلته كرة على حدود منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة صاروخية تألق معها ميريت وأبعدها عن مرماه.

في الدقيقة 67، سجل نابولي هدفا ثانيا عن طريق أوسيمين، الذي استغل سقوط الكرة أمامه ليسددها بالشباك، لكن الحكم أشار لوجود خطأ قبل تسديد الكرة على إلماس.

زيلينسكي كان قريبا من تسجيل هدف ثاني، بعدما أطلق النجم البولندي تسديدة قوية من داخل المنطقة، تصدى لها سيلفيستري.

وهدأ رتم المباراة تماما من الدقيقة 70، وسط استحواذ نابولي على الكرة دون فاعلية، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1) ويتوج نابولي بطلا للدوري الإيطالي رسميا قبل نهاية المسابقة بخمس جولات.

المصدر / كوورة