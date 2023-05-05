انت الان تتابع خبر قبل مباراة كأس السوبر المصري.. ماذا يقول تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة كأس السوبر المصري التي ستجمع الأهلي وبيراميدز على أرضية ستاد محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

نادي بيراميدز يدخل اللقاء بصفته وصيف كأس مصر والدوري الممتاز في الموسم الماضي، وذلك بعد اعتذار الزمالك عن خوض مواجهة كأس السوبر المصري أمام الأهلي.

موعد مباراة كأس السوبر المصري