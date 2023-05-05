انت الان تتابع خبر قبل مباراة كأس السوبر المصري.. ماذا يقول تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة كأس السوبر المصري التي ستجمع الأهلي وبيراميدز على أرضية ستاد محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
نادي بيراميدز يدخل اللقاء بصفته وصيف كأس مصر والدوري الممتاز في الموسم الماضي، وذلك بعد اعتذار الزمالك عن خوض مواجهة كأس السوبر المصري أمام الأهلي.
موعد مباراة كأس السوبر المصري
القنوات الناقلة لمباراة كأس السوبر المصري
المباراة منقولة عبر قناتي أون تايم سبورت 1 و2 وكذلك قناة أبو ظبي الرياضية.
تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز
قبل مباراة كأس السوبر المصري، نستعرض معكم تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز، حيث تقابل الفريقين في 12 مباراة سابقة، فاز خلالها المارد الأحمر في 5 مباريات بينما تلقى الخسارة في 4 وكان التعادل حاضرا في 3 مواجهات.
لاعبي الأهلي تمكنوا من تسجيل 22 هدفا في شباك السماوي، بينام لاعبي بيراميدز سجلوا 12 هدفا في شباك الأحمر وكان أخر مباراة للفريقين في نهائي كأس مصر والتي أنتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.