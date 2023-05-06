كاس السوبر المصري: علي معلول يقود الاهلي للتتويج باللقب

قاد المدافع الدولي التونسي علي معلول فريقه الاهلي للظفر بكاس السوبر المصري لكرة القدم بتسجيله هدف الانتصار امام بيراميدز 1-صفر بعد تمديد الوقت في المباراة التي اقيمت مساء أمس الجمعة على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة بدولة الامارات.

وسجل علي معلول هدف المباراة الوحيد في الحصة الاضافية الاولى من ركلة جزاء في الدقيقة 95. وهو اللقب الثالث عشر للاهلي في سجل هذه المسابقة.



يذكر ان الاهلي المصري سيواجه الترجي الرياضي في الدور نصف النهائي لكاس رابطة ابطال افريقيا ذهابا في تونس يوم 12 ماي وايابا في القاهرة يوم 19 من الشهر ذاته.