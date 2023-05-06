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أوراوا الياباني بطلاً لدوري أبطال آسيا

توّج نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني بطلاً لدوري أبطال آسيا بتغلّبه على فريق الهلال بهدف نظيف يوم السبت في إياب نهائي البطولة القاريّة في "سايتاما". أوراوا الياباني بطلاً لدوري أبطال آسياتوّج نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني بطلاً لدوري أبطال آسيا بتغلّبه على فريق الهلال بهدف نظيف يوم السبت في إياب نهائي البطولة القاريّة في "سايتاما". وسجّل البيروفي أندري كاريو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48 بالخطأ في مرمى فريقه. وكانت مواجهة الذهاب قد آلت إلى التعادل الإيجابي بين الفريقين (1-1). ويعد هذا اللقب الثالث لنادي أوراوا في أمجد الكؤوس الآسيوية بعد نسختي 2007 و2017م، فيما تجمّد رصيد الهلال عند أربعة ألقاب توّج بها في سنوات 1991 و2000 و2019 و2021م.



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