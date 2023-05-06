مانشستر سيتي يتجاوز ليدز ويعزز صدارته

مانشستر سيتي يتجاوز ليدز ويعزز صدارتهعزز فريق مانشستر سيتي صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على ضيفه ليدز يونايتد 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الخامسة والثلاثين من المسابقة.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز توتنهام على كريستال بالاس 1 - صفر ، وتشيلسي على بورنموث 3 - 1 ، ووولفرهامبتون على أستون فيلا 1 - صفر.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما إلكاي غوندوغان في الدقيقتين 19 و27.

وفي الشوط الثاني، وأهدر غوندوغان ركلة جزاء لمانشستر سيتي في الدقيقة 84، قبل أن يسجل رودريغو مورينو هدف ليدز يونايتد الوحيد في الدقيقة 85.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 82 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق أربع نقاط أمام أرسنال، وتوقف رصيد ليدز يونايتد عند 30 نقطة في المركز السابع عشر.

يذكر أن هذه هي أول مباراة لسام ألارديس في تدريب ليدز يونايتد، حيث تولى منصب المدير الفني للفريق يوم الأربعاء الماضي خلفا لخافي غارسيا.

في المقابل أصبح هذا الانتصار هو العاشر على التوالي لمانشستر سيتي في الدوري.