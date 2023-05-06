صلاح يقود ليفربول للثأر من برينتفورد

صلاح يقود ليفربول للثأر من برينتفوردقاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لفوز صعب على ضيفه برينتفورد 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل صلاح هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13، ليرفع رصيد أهدافه هذا الموسم إلى 30 هدفا في كافة البطولات.

وبهذا الهدف أصبح صلاح ثامن لاعب يسجل 100 هدف لفريق ليفربول على ملعب أنفيلد، كما أنه بات أول لاعب في تاريخ النادي يسجل في تسع مباريات متتالية في كافة البطولات على ملعب أنفيلد.

كما كان هذا الهدف هو رقم 186 لصلاح مع ليفربول ليصبح خامس الهدافين التاريخيين للنادي مناصفة مع ستيفن جيرارد.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 62 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطة خلف مانشستر يونايتد، الذي يواجه ويستهام يوم الأحد، فيما توقف رصيد بيرنتفورد عند 50 نقطة في المركز التاسع.

وبات هذا الانتصار هو السادس على التوالي لفريق ليفربول في الدوري، فيما باتت هذه الخسارة هي الأولى لبيرنتفورد بعد التعادل في مباراة والفوز في مباراتين.