انت الان تتابع خبر غوارديولا :كان يجب أن تسددها أنت والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في واقعة غريبة، هاجم المدرب الإسباني بيب غوارديولا، هداف فريقه مانشستر سيتي، إيرلنغ هالاند، وقام بالصراخ عليه خلال مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وخلال مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد، قرر هداف أوروبا هالاند، منح مهمة تسديد ركلة الجزاء أمام ليدز، إلى زميله الألماني إلكاي غوندوغان، الذي كان قد سجل هدفين، وأراد أن يسجل أول ثلاثية في تاريخه.



غوندوغان أضاع الركلة، وعاد بعدها ليدز يونايتد للقاء بتسجيله هدف فورا، لتصبح النتيجة 2-1، ولكن مان سيتي استطاع الحفاظ على الانتصار، وصدارة الدوري.



وبعد تسديد غوندوغان، أظهرت الكاميرا لقطة غريبة، للمدرب غوارديولا وهو يصرخ على هالاند بعبارة: "كان يجب أن تسددها أنت"، وكررها عدة مرات.